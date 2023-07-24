На станции "Подсолнечная" Ленинградского направления железной дороги (ОЖД) в Солнечногорске произошло возгорание электропоезда, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на региональное МЧС РФ.
По информации ТАСС, к моменту поступления сообщения пожар был успешно потушен. В результате пожара пострадала крыша двух вагонов поезда, площадь возгорания достигла 2 кв. м.
К счастью, пассажирам удалось эвакуироваться из поезда до прибытия экстренных служб, пострадавших и погибших нет, сообщили в Московском региональном управлении МЧС.
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