МЧС: В Подмосковье произошло возгорание электропоезда

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На станции "Подсолнечная" Ленинградского направления железной дороги (ОЖД) в Солнечногорске произошло возгорание электропоезда, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на региональное МЧС РФ.

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

По информации ТАСС, к моменту поступления сообщения пожар был успешно потушен. В результате пожара пострадала крыша двух вагонов поезда, площадь возгорания достигла 2 кв. м.

К счастью, пассажирам удалось эвакуироваться из поезда до прибытия экстренных служб, пострадавших и погибших нет, сообщили в Московском региональном управлении МЧС.

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