В трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в Ростов, обнаружены следы взрывчатки

2:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По информации Центра общественных связей ФСБ, сухогруз направлялся из турецкого порта Тузла в Ростов, где должен был стать под погрузку зерном. Досмотр показал наличие в трюме следов сразу двух взрывчатых веществ — динитротолуола и тетрила, пишет ресурс Наше Время.

Фото: https://wikiway .com

Чекисты выяснили, что до того как прийти в Тузлу, сухогруз в конце мая побывал в украинском порту Килия. А в Тузле, где сухогруз стал на якорь в начале июля, произошла смена экипажа, состоявшего из 12 граждан Украины. Заодно сменилось и название судна. Кроме того, в его конструкцию были внесены изменения.

Как считают в ФСБ, выявленные факты "могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины".

Что касается задержанного перед заходом в Керченский пролив сухогруза, то ему был запрещен на российскую территорию под судоходной аркой Крымского моста. Капитану судна было предложено незамедлительно вывести его за пределы территориального моря России.

Отметим, что досмотр иностранного судна был проведен в рамках мероприятий, связанных с отменой участия России в зерновой сделке. Последняя предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю с одновременной ликвидацией препятствий для поставок российских удобрений и продовольствия. Невыполнение этих условий вкупе с новой террористической атакой Украины на Крымский мост и послужило причиной отказа нашей страны от участия в зерновой сделке. При этом Киев, Анкара и страны НАТО не оставляют надежд на возобновление доставки украинского продовольствия по морю.

На это из российского Минобороны последовало предупреждение о том, что теперь все суда в акватории Черного моря, следующие в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Что касается страны, под чьими флагами идут эти суда, то их будут считать участниками конфликта на стороне киевского режима.

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