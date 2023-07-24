Собянин прокомментировал ситуацию в Москве: зафиксированы два удара БПЛА

0:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал утренние удары беспилотников. По словам градоначальника, они пришлись по двум нежилым зданиям.

Фото: Москва.24

Как подчеркнул Собянин, удары зафиксировали около четырёх часов утра.

"Сегодня около четырёх часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьёзных разрушений и пострадавших нет", — сообщил мэр в своём официальном Telegram-канале.

На месте работают оперативные и экстренные службы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.