Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал утренние удары беспилотников. По словам градоначальника, они пришлись по двум нежилым зданиям.
Как подчеркнул Собянин, удары зафиксировали около четырёх часов утра.
"Сегодня около четырёх часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьёзных разрушений и пострадавших нет", — сообщил мэр в своём официальном Telegram-канале.
На месте работают оперативные и экстренные службы.
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