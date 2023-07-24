В Москве на Комсомольском проспекте обнаружили осколки беспилотника, сообщили в экстренных службах.
"На Комсомольском проспекте, 17, обнаружены осколки беспилотника", — передаёт ТАСС сообщение источника в экстренных службах.
На месте работают полиция, экстренные службы. Известно, что в здании выбило стёкла. Согласно информации, о пострадавших не сообщается.
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