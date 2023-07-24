ТАСС: в Москве на Комсомольском проспекте обнаружили осколки беспилотника

0:26 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве на Комсомольском проспекте обнаружили осколки беспилотника, сообщили в экстренных службах.

Фото: t.me/wargonzo

"На Комсомольском проспекте, 17, обнаружены осколки беспилотника", — передаёт ТАСС сообщение источника в экстренных службах.

На месте работают полиция, экстренные службы. Известно, что в здании выбило стёкла. Согласно информации, о пострадавших не сообщается.

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