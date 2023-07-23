Baza: нетрезвый житель Москвы хотел попасть на "деловое совещание" с Путиным на Porsche

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Находившийся под воздействием алкоголя житель Москвы хотел проехать в Кремль и увидеться с Владимиром Путиным.

Фото: Вадим Савицкий

По сообщению Telegram-канала Baza, утром 21 июля 40-летний москвич по имени Алексей, находясь на рулём своего Porsche, притормозил на Красной площади возле полицейских. Водитель объяснил служителям порядка, что хочет попасть "на совещание с Владимиром Путиным", касающееся "вопросов бизнеса", причём как можно скорее.

Тем не менее москвичу не удалось убедить полицейских в серьёзности своих намерений. Кроме того, водитель явно был нетрезв.

В результате незадачливый "бизнесмен" был задержан и привезён в участок, где его арестовали на 15 суток по причине нахождения за рулём в нетрезвом виде и игнорирование ПДД.

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