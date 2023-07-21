За пьяным жителем Казани гнались пять экипажей ДПС

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Казани неоднократно проезжал на красный сигнал светофора и выезжал на встречную полосу. Позже его начали преследовать сотрудники Госавтоинспекции. Однако мужчина решил скрыться от них в одном из дворов.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

За водителем иномарки гнались пять экипажей ДПС. Вскоре им удалось окружить 49-летнего мужчину, чтобы он остановился, сообщает inkazan.ru.

Местный житель рассказал, что водитель был в нетрезвом состоянии. Он отказался от медосвидетельствования и в машине ДПС, и в медицинском центре.





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