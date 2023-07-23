В Конго военнослужащий застрелил девятерых детей на похоронах своего ребёнка

0:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Чрезвычайное происшествие случилось накануне в восточной части Демократической Республики Конго. Военнослужащий внезапно открыл огонь на похоронах своего ребёнка.

Фото: ВКонтакте

По информации агентства "Рейтер", жертвами стрельбы стали 13 человек, девять из которых — дети. С места трагедии злоумышленник оперативно скрылся.

Правительство Конго сообщило, что мотив преступления мужчины неизвестен, и в настоящее время его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

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