Чрезвычайное происшествие случилось накануне в восточной части Демократической Республики Конго. Военнослужащий внезапно открыл огонь на похоронах своего ребёнка.
По информации агентства "Рейтер", жертвами стрельбы стали 13 человек, девять из которых — дети. С места трагедии злоумышленник оперативно скрылся.
Правительство Конго сообщило, что мотив преступления мужчины неизвестен, и в настоящее время его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.
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