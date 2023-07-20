В Москве завели уголовное дело по факту развратных действий над 13-летней девочкой

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Возбуждено уголовное дело по факту развратных действий в отношении несовершеннолетней на севере Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства "Столичный СК".

Фото: proza.ru

Согласно информации от Савеловского межрайонного следственного отдела следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве, уголовное дело было возбуждено по статье 135 Уголовного Кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за развратные действия, совершённые в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Согласно предоставленной информации, события произошли 19 июля 2023 года, когда 37-летний мужчина и 20-летняя девушка находились в подвальном помещении жилого дома на улице Степана Супруна в Москве. Они совершили развратные действия в отношении 13-летней девочки.

Следственные органы оперативно отреагировали на заявление и задержали фигурантов преступления. Сейчас с ними проводятся следственные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства по этому делу.

Кроме того, следствие также проверяет мужчину на причастность к возможным аналогичным преступлениям.

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