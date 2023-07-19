Аксёнов: в Крыму эвакуируют более двух тысяч человек из-за пожара в Кировском районе

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Власти Крыма намерены эвакуировать более двух тысяч человек, которые могут пострадать из-за пожара на полигоне, сообщил глава полуострова Сергей Аксёнов.

Фото: РИА Новости Крым

"Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырёх населённых пунктов — это более двух тысяч человек", — уточнил он в своём Telegram-канале.

Аксёнов добавил, что специалисты профильных служб уже прибыли к месту происшествия и развернули оперативный штаб. Он также попросил жителей и гостей Крыма не поддаваться на провокации, а брать информацию только из проверенных источников.

Ранее стало известно, что трасса "Таврида", соединяющая Керчь с Севастополем, перекрыта из-за происшествия на востоке полуострова.

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