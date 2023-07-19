Глава Крыма Аксенов: трасса "Таврида" перекрыта из-за пожара на полигоне в Кировском районе

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Движение по крымской автомобильной трассе федерального значения "Таврида", которая соединяет Керчь с Севастополем, частично остановлено из-за пожара на востоке полуострова, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Фото: ya.ru

"В связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса "Таврида", — написал он в своём Telegram-канале.

Аксенов пообещал крымчанам и туристам в ближайшее время опубликовать схемы объезда перекрытых участков.

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