Движение по крымской автомобильной трассе федерального значения "Таврида", которая соединяет Керчь с Севастополем, частично остановлено из-за пожара на востоке полуострова, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
"В связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса "Таврида", — написал он в своём Telegram-канале.
Аксенов пообещал крымчанам и туристам в ближайшее время опубликовать схемы объезда перекрытых участков.
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