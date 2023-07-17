Baza: как минимум два человека погибли в результате падения пролёта Крымского моста

0:28 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По предварительной информации в результате падения пролёта Крымского моста погибли как минимум два человека. Ещё один пострадал, об этом пишет Telegram-канал Baza.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

По данным канала, одними из пострадавших также стали туристы из Белгородской области. Их автомобиль повредило взрывом.

Ранее о перекрытии движения по мосту из-за ЧП сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

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