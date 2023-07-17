По предварительной информации в результате падения пролёта Крымского моста погибли как минимум два человека. Ещё один пострадал, об этом пишет Telegram-канал Baza.
По данным канала, одними из пострадавших также стали туристы из Белгородской области. Их автомобиль повредило взрывом.
Ранее о перекрытии движения по мосту из-за ЧП сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
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