"Не делайте этого!": как избежать переплат при установке розеток — профессиональные советы

Эксперты объяснили, почему нельзя заниматься ремонтом самостоятельно

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Эксперты, опрошенные Life. ru, назвали самые распространенные ошибки россиян при установке розеток, которые могут привести к серьезным финансовым издержкам на ремонт.

Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

Вячеслав Котлов, директор по продажам строительной компании HalleHouse, предупреждает о том, что самостоятельный ремонт по советам блогеров часто влечет за собой дорогостоящие исправления. Например, неправильно установленные двери, некорректно выложенная плитка или недостаточно точные замеры могут привести к значительным переплатам. Он также подчеркивает важность инженерного проекта, чтобы избежать непредвиденных проблем с размещением розеток, а также необходимость дизайн-проекта для правильного размещения мебели и обеспечения комфорта.

Сергей Сухарев, прораб, рекомендует выбирать профессионалов среди мастеров и следить за работой бригады, чтобы избежать дорогостоящих переделок из-за допущенных ошибок. Он также подчеркивает важность контроля черновых работ для сохранения долговечности ремонта и его эстетического вида.