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Сихарулидзе надеется, что российским фигуристам разрешат участвовать на международных стартах

Сихарулидзе признался, что не знает, когда российских фигуристов допустят на турниры

1:24
Спорт

В рамках конференции Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), исполняющий обязанности президента Антон Сихарулидзе высказался о возможности участия российских фигуристов на международных соревнованиях.

Сихарулидзе признался, что не знает, когда российских фигуристов допустят на турниры
Фото: commons.wikimedia.org by Uwe Langer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Сихарулидзе отметил, что в настоящее время не проводится обсуждение этого вопроса с Международным союзом конькобежцев (ISU).

Он выразил надежду на то, что разум всё-таки окажется сильнее в принятии решений и международные партнеры предоставят российским фигуристам возможность соревноваться на международной арене.

"Мы, конечно, ждём, когда разум восторжествует и наши международные коллеги дадут возможность российским спортсменам выступать на международных соревнованиях, но, когда они это сделают, известно только им, когда на них снизойдёт", — сказал Сихарулидзе.

Однако точные сроки и условия для возвращения российских фигуристов на международные турниры будут определены ISU, а когда это произойдёт, никто не знает.

Отметим, что российским фигуристам было временно запрещено участвовать в международных соревнованиях с 2022 года из-за политической ситуации на Украине. Сихарулидзе также выразил оптимизм относительно шансов российских фигуристов участвовать в Олимпийских играх 2026 года.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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