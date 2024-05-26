Сихарулидзе надеется, что российским фигуристам разрешат участвовать на международных стартах

В рамках конференции Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), исполняющий обязанности президента Антон Сихарулидзе высказался о возможности участия российских фигуристов на международных соревнованиях.
Сихарулидзе отметил, что в настоящее время не проводится обсуждение этого вопроса с Международным союзом конькобежцев (ISU).
Он выразил надежду на то, что разум всё-таки окажется сильнее в принятии решений и международные партнеры предоставят российским фигуристам возможность соревноваться на международной арене.
"Мы, конечно, ждём, когда разум восторжествует и наши международные коллеги дадут возможность российским спортсменам выступать на международных соревнованиях, но, когда они это сделают, известно только им, когда на них снизойдёт", — сказал Сихарулидзе.
Однако точные сроки и условия для возвращения российских фигуристов на международные турниры будут определены ISU, а когда это произойдёт, никто не знает.
Отметим, что российским фигуристам было временно запрещено участвовать в международных соревнованиях с 2022 года из-за политической ситуации на Украине. Сихарулидзе также выразил оптимизм относительно шансов российских фигуристов участвовать в Олимпийских играх 2026 года.
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