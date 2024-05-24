Сихарулидзе сообщил, сколько россиян следят за соревнованиями фигуристов в Интернете и по ТВ

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе выразил своё мнение о популярности фигурного катания в стране.
В ходе конференции Федерации он отметил, что фигурное катание пользуется огромной популярностью в России. В качестве свидетельства Сихарулидзе привёл данные о том, что 4 миллиона человек просматривали турниры по фигурному катанию по телевидению и в сети интернет.
"Фигурное катание в России пользуется огромной популярностью. Об этом свидетельствует тот факт, что 4 млн человек смотрели турниры по фигурному катанию по телевидению и в интернет-пространстве", — сказал Сихарулидзе.
Ранее Антон Сихарулидзе высказался отрицательно о смене спортивного гражданства российскими фигуристами. Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирёв подали документы на получение узбекского гражданства, Аннабель Морозов перешла в сборную США, а Софья Самоделкина будет представлять Казахстан. Эти переходы вызвали обсуждения в фигурном катании.
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