Сихарулидзе сообщил, сколько россиян следят за соревнованиями фигуристов в Интернете и по ТВ

Сихарулидзе напомнил, какой популярностью пользуется фигурное катание в России

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе выразил своё мнение о популярности фигурного катания в стране.

Фото: vk.com/ruskating by ВК-аккаунт Федерации фигурного катания на коньках России is licensed under public domain

В ходе конференции Федерации он отметил, что фигурное катание пользуется огромной популярностью в России. В качестве свидетельства Сихарулидзе привёл данные о том, что 4 миллиона человек просматривали турниры по фигурному катанию по телевидению и в сети интернет.

"Фигурное катание в России пользуется огромной популярностью. Об этом свидетельствует тот факт, что 4 млн человек смотрели турниры по фигурному катанию по телевидению и в интернет-пространстве", — сказал Сихарулидзе.

Ранее Антон Сихарулидзе высказался отрицательно о смене спортивного гражданства российскими фигуристами. Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирёв подали документы на получение узбекского гражданства, Аннабель Морозов перешла в сборную США, а Софья Самоделкина будет представлять Казахстан. Эти переходы вызвали обсуждения в фигурном катании.