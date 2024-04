Дочь Тутберидзе будет тренироваться в академии фигурного катания в Канаде

Фигуристы Диана Дэвис, которая является дочерью тренера Этери Тутберидзе, и Глеб Смолкин перешли в Академию фигурного катания Монреаля. Об этом сообщили на странице ведущего подкаста Дэйва Лиза The Skating Lesson в соцсети.

