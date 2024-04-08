Дочь Тутберидзе будет тренироваться в академии фигурного катания в Канаде

Дочь Тутберидзе Диана Дэвис перешла в академию фигурного катания в Канаде

Фигуристы Диана Дэвис, которая является дочерью тренера Этери Тутберидзе, и Глеб Смолкин перешли в Академию фигурного катания Монреаля. Об этом сообщили на странице ведущего подкаста Дэйва Лиза The Skating Lesson в соцсети.

Фото: Self-photographed by Sandro Halank, Wikimedia Commons is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Академия Монреаля — сильнейшая в мире, где тренируются спортивные танцевальные пары.

Отметим, что Дэвис и Смолкин после смены спортивного гражданства с российского на грузинское в 2023-м году выиграли два этапа серии "Челленджер" в Будапеште и Астане.

Прежде чем уйти из сборной России, они были вторыми на чемпионате России в декабре 2021 года, седьмыми на чемпионате Европы и 14-ми на Олимпиаде в Пекине.

РБК пишет, что Тутберидзе является тренером ведущих российских фигуристов: Аделии Петросян, Камилы Валиевой и Анны Щербаковой и других.