Дочь Тутберидзе будет тренироваться в академии фигурного катания в Канаде

Фигуристы Диана Дэвис, которая является дочерью тренера Этери Тутберидзе, и Глеб Смолкин перешли в Академию фигурного катания Монреаля. Об этом сообщили на странице ведущего подкаста Дэйва Лиза The Skating Lesson в соцсети.
Академия Монреаля — сильнейшая в мире, где тренируются спортивные танцевальные пары.
Отметим, что Дэвис и Смолкин после смены спортивного гражданства с российского на грузинское в 2023-м году выиграли два этапа серии "Челленджер" в Будапеште и Астане.
Прежде чем уйти из сборной России, они были вторыми на чемпионате России в декабре 2021 года, седьмыми на чемпионате Европы и 14-ми на Олимпиаде в Пекине.
РБК пишет, что Тутберидзе является тренером ведущих российских фигуристов: Аделии Петросян, Камилы Валиевой и Анны Щербаковой и других.
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