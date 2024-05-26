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Россияне оценили китайские автомобили

Жителей России не устраивает цена на новые китайские автомобили

1:19
Авто

Цены считаются основным недостатком китайских автомобилей в России, так считают 68% россиян, согласно совместному исследованию каршеринг-сервиса "Ситидрайв" и аналитического агентства A2.

Жителей России не устраивает цена на новые китайские автомобили
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Отличную технологичность и оснащение китайских машин считают основными преимуществами 37% опрошенных, современный дизайн выделили 31% респондентов, тогда как только 32% остались удовлетворены ценой. 24% водителей выразили сомнения в адаптированности азиатских автомобилей к российским климатическим условиям.

За последние два года за рулем китайского автомобиля побывали хотя бы один раз 62% россиян, из которых 26% выбрали такой автомобиль в качестве своего личного транспорта.

Отношение россиян к автомобильной промышленности КНР в основном положительно признали 41% опрошенных, а 36% высказались нейтрально.

Половина респондентов (49%) заметили улучшение своего отношения к китайским автомобилям за последние два года. Почти треть (29%) водителей по-прежнему остаются равнодушными к ним, в то время как 12% автомобилистов считают, что китайские машины совсем им не подходят.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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