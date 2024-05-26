Не дайте жаре навредить вашему питомцу: простые и эффективные способы охлаждения

Не только люди, но и животные могут страдать от чрезмерной жары, поэтому ответственный владелец сделает все возможное для комфорта и безопасности своего питомца.
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Во-первых, важно помнить, что нельзя оставлять собак в автомобиле при высокой температуре на улице.
Такое пренебрежение может привести к трагическим последствиям.
Советы по облегчению жизни собак в жаркую погоду:
Замораживайте кусочки еды: даже если ваша собака питается готовым кормом, добавьте немного натуральной пищи в летний рацион. Замораживайте кусочки полезных продуктов и угощайте собаку в особенно жаркие дни.
Используйте старое полотенце: если в доме нет кондиционера, найдите альтернативные способы охлаждения. Смочите старое махровое полотенце и постелите его для собаки. Ваш питомец оценит этот подарок.
Детский бассейн: если вы живете в частном доме или часто бываете на даче, приобретите детский бассейн. Ваша собака с удовольствием будет охлаждаться самостоятельно.
Муравьи могут представлять серьезную проблему для жителей домов и коттеджей, особенно в летнее время. Они могут проникнуть в дом через щели и щелочки, искать еду на кухне, испортить продукты или даже нанести вред дому. Поэтому важно знать, как прогнать муравьев с участка, чтобы избавиться от этой назойливой проблемы.