Не дайте жаре навредить вашему питомцу: простые и эффективные способы охлаждения

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Как улучшить состояние собаки в жаркую погоду: эксперты раскрыли 3 секрета

1:07
Зоосфера » Собаки

Не только люди, но и животные могут страдать от чрезмерной жары, поэтому ответственный владелец сделает все возможное для комфорта и безопасности своего питомца.

Как улучшить состояние собаки в жаркую погоду: эксперты раскрыли 3 секрета
Фото: flickr.com by spaceodissey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Во-первых, важно помнить, что нельзя оставлять собак в автомобиле при высокой температуре на улице.

Такое пренебрежение может привести к трагическим последствиям.

Советы по облегчению жизни собак в жаркую погоду:

  • Замораживайте кусочки еды: даже если ваша собака питается готовым кормом, добавьте немного натуральной пищи в летний рацион. Замораживайте кусочки полезных продуктов и угощайте собаку в особенно жаркие дни.
  • Используйте старое полотенце: если в доме нет кондиционера, найдите альтернативные способы охлаждения. Смочите старое махровое полотенце и постелите его для собаки. Ваш питомец оценит этот подарок.
  • Детский бассейн: если вы живете в частном доме или часто бываете на даче, приобретите детский бассейн. Ваша собака с удовольствием будет охлаждаться самостоятельно.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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