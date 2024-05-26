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Разбираемся в дезодорантах и антиперспирантах: когда и как правильно их применять

Почему рекомендуется использовать дезодорант перед сном

1:35
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Завершая свой утренний ритуал красоты, многие женщины привыкли сначала использовать парфюм, а затем дезодорант, часто выбирая продукты с цветочными или пудровыми оттенками, чтобы создать интересный контраст. Однако, эксперты утверждают, что дезодорант следует наносить на ночь, однако, не любой.

Почему рекомендуется использовать дезодорант перед сном
Фото: Wikipedia by U3207862 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Дезодорант или антиперспирант? На самом деле, это два разных продукта. Дезодорант увлажняет и питает кожу, борется с патогенной флорой и маскирует запахи. Антиперспирант содержит соли алюминия, которые уменьшают потоотделение. Поэтому антиперспирант следует наносить именно на ночь.

Антиперспирант действует как блокатор, соли алюминия в его составе встраиваются в потовую железу, сокращая выделение пота. Наносить антиперспирант рекомендуется сразу после душа на чистую кожу. Физическая активность или даже секс не помешают его действию, поскольку компоненты уже активировались в течение ночи и продолжат свою работу.

Соли алюминия, содержащиеся в антиперспиранте, обычно не превышают 24% от всего состава, что делает мифом предположение о возможном вреде для организма. Поэтому смываются они легко под душем, а потом уже наносятся повторно.

Дезодорант, в отличие от антиперспиранта, не содержит солей алюминия, поэтому его можно использовать в любое время. Главное условие — наносить на чистую кожу.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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