Разбираемся в дезодорантах и антиперспирантах: когда и как правильно их применять

Завершая свой утренний ритуал красоты, многие женщины привыкли сначала использовать парфюм, а затем дезодорант, часто выбирая продукты с цветочными или пудровыми оттенками, чтобы создать интересный контраст. Однако, эксперты утверждают, что дезодорант следует наносить на ночь, однако, не любой.
Дезодорант или антиперспирант? На самом деле, это два разных продукта. Дезодорант увлажняет и питает кожу, борется с патогенной флорой и маскирует запахи. Антиперспирант содержит соли алюминия, которые уменьшают потоотделение. Поэтому антиперспирант следует наносить именно на ночь.
Антиперспирант действует как блокатор, соли алюминия в его составе встраиваются в потовую железу, сокращая выделение пота. Наносить антиперспирант рекомендуется сразу после душа на чистую кожу. Физическая активность или даже секс не помешают его действию, поскольку компоненты уже активировались в течение ночи и продолжат свою работу.
Соли алюминия, содержащиеся в антиперспиранте, обычно не превышают 24% от всего состава, что делает мифом предположение о возможном вреде для организма. Поэтому смываются они легко под душем, а потом уже наносятся повторно.
Дезодорант, в отличие от антиперспиранта, не содержит солей алюминия, поэтому его можно использовать в любое время. Главное условие — наносить на чистую кожу.
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