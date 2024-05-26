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"Росгосстрах" выплатил 15 млн. рублей пострадавшим от паводков в Самарской области

1:08
Страхование

Самарский филиал "Росгосстраха" завершает выплаты страхового возмещения клиентам, чье жилье и имущество были повреждены сильным паводком.

"Росгосстрах" выплатил 15 млн. рублей пострадавшим от паводков в Самарской области
Фото: pixabay.com by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0

В филиал поступило более 160 заявлений от страхователей, чьи дома попали в зону подтопления в апреле. Самарская область была включена страховщиком в число 13 регионов с массовым убытком, и урегулирование проходило по упрощенной процедуре. "Росгосстрах" имеет большой опыт реагирования на масштабные страховые события и включает специальные алгоритмы действий для помощи пострадавшим. Агенты и сотрудники обзванивают клиентов, поддерживают их и консультируют по порядку подачи заявления на выплату.

Эксперты выезжают для осмотра и оценки ущерба застрахованным строениям после отступления "большой воды". Выплаты пострадавшим от паводка в регионе составили в среднем 117,4 тыс. рублей. Заявить о страховом событии и проконсультироваться можно у агента компании или через Единый контакт-центр.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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