"Росгосстрах" выплатил 15 млн. рублей пострадавшим от паводков в Самарской области

Самарский филиал "Росгосстраха" завершает выплаты страхового возмещения клиентам, чье жилье и имущество были повреждены сильным паводком.
В филиал поступило более 160 заявлений от страхователей, чьи дома попали в зону подтопления в апреле. Самарская область была включена страховщиком в число 13 регионов с массовым убытком, и урегулирование проходило по упрощенной процедуре. "Росгосстрах" имеет большой опыт реагирования на масштабные страховые события и включает специальные алгоритмы действий для помощи пострадавшим. Агенты и сотрудники обзванивают клиентов, поддерживают их и консультируют по порядку подачи заявления на выплату.
Эксперты выезжают для осмотра и оценки ущерба застрахованным строениям после отступления "большой воды". Выплаты пострадавшим от паводка в регионе составили в среднем 117,4 тыс. рублей. Заявить о страховом событии и проконсультироваться можно у агента компании или через Единый контакт-центр.
Муравьи могут представлять серьезную проблему для жителей домов и коттеджей, особенно в летнее время. Они могут проникнуть в дом через щели и щелочки, искать еду на кухне, испортить продукты или даже нанести вред дому. Поэтому важно знать, как прогнать муравьев с участка, чтобы избавиться от этой назойливой проблемы.