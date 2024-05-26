Вы едите яблоки вечером? Стоит прекратить эту привычку

Не стоит кушать яблоки вечером и вот почему

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Да, яблоки — полезный фрукт и отличный перекус. Но есть его нельзя в любое время суток.

Можно ли есть яблоки перед сном

Если вам хочется что-нибудь съесть вечером, "облегчает" ли яблоко ваш голод? Спешим вас разочаровать — это вредная привычка. На самом деле пектин, содержащийся в яблоках, ночью трудно переваривается.

Кроме того, яблоки повышают кислотность в желудке, что может вызвать дискомфорт и помешать здоровому сну. Хотя стоит отметить, что яблоки очень полезны, пектин помогает работе кишечника и может выводить канцерогены и токсины из организма.

Лучшее время для употребления яблок — утро или полдень. В это время они идеально подходят для перекуса.

Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.