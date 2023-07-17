Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие" в районе 145-й опоры. Движение остановлено. На месте работают правоохранительные органы.
Новость дополняется.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский врач-онколог и хирург Иван Карасёв объяснил, как понять, что кровь в организме становится густой, и какие шаги предпринять.