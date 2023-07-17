Аксёнов заявил о "чрезвычайном происшествии" на Крымском мосту

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие" в районе 145-й опоры. Движение остановлено. На месте работают правоохранительные органы.

Фото: https://t.me/vrogov/5441

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