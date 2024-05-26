Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему кошки спят в ногах человека: эксперты рассказали
Депутаты Госдумы предложили нижний порог доходов для изменения шкалы НДФЛ
Как преодолеть страх перед полётами: 6 полезных советов от экспертов
Юрий Лоза раскритиковал фигуристов за запись музыкальных треков
Паста феттучини с чесноком и оливками: лёгкий ужин
В ГИБДД назвали 5 самых опасных примеров использования аварийки
Подкормка толстянки дрожжами простимулирует рост
Культовый дом из комедии "Один дома" выставлен на продажу за 5,25 млн долларов
Не стоит кушать яблоки вечером и вот почему
Секрет сохранения маникюра: как защитить руки во время уборки

Как обеспечить сохранность маникюра во время уборки

1:20
Моя семья » Красота и стиль

После уборки многие замечают, что их маникюр страдает, а кожа рук шелушится. Это происходит из-за воздействия химических компонентов в чистящих средствах, которые сушат кожу и разъедают лак или шеллак. Чтобы избежать этого, рекомендуется убираться в перчатках. Однако, это не единственный способ защитить руки и маникюр.

Как обеспечить сохранность маникюра во время уборки
Фото: commons.wikimedia.org by BEtech4856 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Перед уборкой важно подготовить руки, нанеся масло или крем и надев хлопчатобумажные перчатки. Это поможет увлажнить кожу и защитить её во время уборки. Затем налейте кухонные резиновые перчатки и приступайте к делу. Микроциркуляция крови усилится, создавая парниковый эффект, и питательные вещества из крема или масла проникнут глубоко в кожу, хорошо её увлажняя.

После уборки не забывайте о дальнейшем уходе за руками. Рекомендуется проводить термомаски дважды в неделю на ночь, чтобы кожа была хорошо увлажнена. Носите хлопчатобумажные перчатки на ночь для лучшего эффекта. Также важно надевать перчатки при выходе на улицу в холодное время, чтобы предотвратить обезвоживание кожи. И помните, что после каждой влажной уборки следует использовать увлажняющий крем.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Прогоняем муравьёв с дачного участка навсегда

Муравьи могут представлять серьезную проблему для жителей домов и коттеджей, особенно в летнее время. Они могут проникнуть в дом через щели и щелочки, искать еду на кухне, испортить продукты или даже нанести вред дому. Поэтому важно знать, как прогнать муравьев с участка, чтобы избавиться от этой назойливой проблемы.

Эффективные способы против муравьёв
Эти ошибки с золой допускают даже опытные огородники
Какие растения нельзя подкармливать золой на дачном участке
В мае-июне вношу эту подкормку для перца: овощи вырастают крупными — всегда отличный урожай
Комик Денис Дорохов отрёкся от друзей иноагентов и отвесил земной поклон, услышав имя Мизулиной
Солдаты ВСУ уже открыто ненавидят Сырского и Зеленского Дмитрий Плотников Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Секатор станет острым, как новый инструмент: вот как нужно его наточить — простые шаги
Отар Кушанашвили гневно отреагировал на выпад Азамата Мусагалиева в свой адрес: "Подлость"
Заряжаем чёрную смородину на щедрый урожай: вот что нужно внести плод кусты в начале июня
Заряжаем чёрную смородину на щедрый урожай: вот что нужно внести плод кусты в начале июня
Последние материалы
Как обеспечить сохранность маникюра во время уборки
Культовый дом из комедии "Один дома" выставлен на продажу за 5,25 млн долларов
Не стоит кушать яблоки вечером и вот почему
Сихарулидзе признался, что не знает, когда российских фигуристов допустят на турниры
Телескоп "Джеймс Уэбб" помог ученым разглядеть рождение древнейших галактик
Почему рекомендуется использовать дезодорант перед сном
"Росгосстрах" выплатил 15 млн. рублей пострадавшим от паводков в Самарской области
Эксперты объяснили, почему нельзя заниматься ремонтом самостоятельно
Жителей России не устраивает цена на новые китайские автомобили
Как улучшить состояние собаки в жаркую погоду: эксперты раскрыли 3 секрета
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников