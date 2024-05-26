Секрет сохранения маникюра: как защитить руки во время уборки

Как обеспечить сохранность маникюра во время уборки

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

После уборки многие замечают, что их маникюр страдает, а кожа рук шелушится. Это происходит из-за воздействия химических компонентов в чистящих средствах, которые сушат кожу и разъедают лак или шеллак. Чтобы избежать этого, рекомендуется убираться в перчатках. Однако, это не единственный способ защитить руки и маникюр.

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Перед уборкой важно подготовить руки, нанеся масло или крем и надев хлопчатобумажные перчатки. Это поможет увлажнить кожу и защитить её во время уборки. Затем налейте кухонные резиновые перчатки и приступайте к делу. Микроциркуляция крови усилится, создавая парниковый эффект, и питательные вещества из крема или масла проникнут глубоко в кожу, хорошо её увлажняя.

После уборки не забывайте о дальнейшем уходе за руками. Рекомендуется проводить термомаски дважды в неделю на ночь, чтобы кожа была хорошо увлажнена. Носите хлопчатобумажные перчатки на ночь для лучшего эффекта. Также важно надевать перчатки при выходе на улицу в холодное время, чтобы предотвратить обезвоживание кожи. И помните, что после каждой влажной уборки следует использовать увлажняющий крем.