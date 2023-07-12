Полиция арестовала двух хулиганов по подозрению в снятии скальпа с парня в Электростали

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Инцидент, произошедший на улице Спортивной в городе Электросталь, привлёк внимание органов правопорядка и вызвал широкий общественный резонанс.

Фото: pixabay.com

Девятого июля текущего года двое хулиганов напали на молодого человека из-за его причёски — яркого зелёного ирокеза. Они срезали ножом его волосы вместе с куском кожи головы. В результате жертва получила серьёзные травмы и была доставлена в больницу, где сейчас проходит лечение.

Согласно информации, предоставленной "Вести Подмосковья", уголовное дело о хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью было передано в следственный отдел города Электросталь. Оба злоумышленника были задержаны, и правоохранительные органы работают над расследованием этого жестокого преступления.

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