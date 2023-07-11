На пляже Челябинска мужчина пытался утопить детей в озере

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На челябинском озере неизвестный напал на девочку и топил плавающих в водоёме детей, обматывая их сетью от буйков.

Фото: ya.ru

Об агрессивном поведении мужчины отдыхающие написали в социальных сетях. Интернет-пользователи предположили, что буйный купальщик находился под воздействием запрещённых веществ.

Ранее сообщалось, что в подмосковной электричке мужчина напал на ребёнка из-за сине-жёлтого рюкзака.

По информации kursdela.biz, сотрудники охранного агентства успели утихомирить дебошира, нападавшего на детей на пляже. Сотрудники полиции разбираются в случившемся.

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