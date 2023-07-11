На челябинском озере неизвестный напал на девочку и топил плавающих в водоёме детей, обматывая их сетью от буйков.
Об агрессивном поведении мужчины отдыхающие написали в социальных сетях. Интернет-пользователи предположили, что буйный купальщик находился под воздействием запрещённых веществ.
Ранее сообщалось, что в подмосковной электричке мужчина напал на ребёнка из-за сине-жёлтого рюкзака.
По информации kursdela.biz, сотрудники охранного агентства успели утихомирить дебошира, нападавшего на детей на пляже. Сотрудники полиции разбираются в случившемся.
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