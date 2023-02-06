Ребёнка избили за жёлто-синюю ватрушку на горке в Кировской области: приняли за украинца

9-летний мальчик в Кировской области стал жертвой избиения, так как его ватрушка для катания с горы напомнила нападавшим флаг Украины.

В городе Нолинске на ребёнка напали дети из-за жёлто-синей ватрушки, с которой он катался с горки. Надувные санки для катания по снегу не понравились детям, так как были выполнены в цветах украинского флага.

Сообщается, что мальчика назвали украинцем.

Полиция начала проверку по факту избиения мальчика, участники потасовки уже дали показания.

Мама избитого ребёнка рассказала изданию Astra, что родители нападавших уже принесли свои извинения за инцидент.

Ранее сообщалось, что в подмосковной электричке мужчина отобрал сине-жёлтый рюкзак у маленького ребёнка и бросил ранец на пол.

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