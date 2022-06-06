В подмосковной электричке мужчина устроил скандал. Ему не понравился сине-жёлтая сумка маленького ребёнка. Рюкзак полетел на пол.
Мужчина средних лет придрался к детям из-за рюкзака, выполненного в цветах украинского флага.
"Это что? Украина? Снимай! П***сы не должны нам это давать", — горячился пассажир электрички.
Он кинул вещи ребёнка, которому на вид нет ещё и восьми лет, на пол.
Патриотично настроенный гражданин прочитал ребёнку подробную лекцию про врагов, п***асов и политику. Мальчик поднял свой рюкзак, а мужчина с вейпом продолжил объяснять ребёнку про вражеские происки.
Ранее актёр Алексей Панин, который проживает сейчас в Испании, рассказал, как его русская дочка пострадала в школе от неудачно выбранной одежды. Сверстникам девочки не понравились сине-жёлтые помпоны на её юбке.
Такое неприятие сочетания синего и жёлтого цвета началось в стране после начала спецоперации на Украине.
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