Мужчину вывел из себя сине-желтый рюкзак мальчика: "Это что? Украина? Снимай!"

В подмосковной электричке мужчина устроил скандал. Ему не понравился сине-жёлтая сумка маленького ребёнка. Рюкзак полетел на пол.

Мужчина средних лет придрался к детям из-за рюкзака, выполненного в цветах украинского флага.

"Это что? Украина? Снимай! П***сы не должны нам это давать", — горячился пассажир электрички.

Он кинул вещи ребёнка, которому на вид нет ещё и восьми лет, на пол.

Патриотично настроенный гражданин прочитал ребёнку подробную лекцию про врагов, п***асов и политику. Мальчик поднял свой рюкзак, а мужчина с вейпом продолжил объяснять ребёнку про вражеские происки.

Ранее актёр Алексей Панин, который проживает сейчас в Испании, рассказал, как его русская дочка пострадала в школе от неудачно выбранной одежды. Сверстникам девочки не понравились сине-жёлтые помпоны на её юбке.

Такое неприятие сочетания синего и жёлтого цвета началось в стране после начала спецоперации на Украине.