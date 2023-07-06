Сотрудники ЧОП рассказали свою версию избиения дрессировщика Корчагина

2:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Известный дрессировщик Эдгард Запашный обнародовал видеокадры с избиением своего коллеги Игоря Корчагина. Причастна может быть группа частных охранных предприятий (ЧОП) "Ягуар", пишет properm.ru.

Фото: Fotodom.ru/DP

На опубликованных видео видны названия двух ЧОП — не только "Ягуар", но и "Цербер". Как сообщил пресс-секретарь последней Вячеслав Южаков, охранники действительно приезжали по вызову, так как поступило сообщение о массовой драке в гостинице. Но, убедившись в том, что драки нет, они покинули место происшествия. Южаков рассказал нюансы:

"Как рассказали наши сотрудники, которые были на месте, в гостинице дежурил сотрудник ЧОП "Опора". Между ним и артистами произошел конфликт, и администратор нажала тревожную кнопку".

Со слов пресс-секретаря, на вызов приехали сотрудники "Ягуара" и один из охранников якобы нанёс удар. Связаться с ЧОП для получения информации не удалось. По версии самих артистов цирка, всё происходило следующим образом: Корчагин вышел в коридор для установления причины шума, в итоге его ударили дубинкой. Дрессировщик находится в тяжёлом состоянии после травмы головы, которую он получил при падении.

Сотрудник ЧОП "Опора" рассказал иную информацию. Вахтёр гостиницы вызвал охрану, так как постояльцы жаловались на шум и крики.

"Охранник попросил артистов вести себя потише, они, по его словам, применили к нему физическую силу. Чтобы отвлечь нападавших и вызвать подкрепление, водитель, который приехал с охранником, распылил газовый баллончик. Приехали сотрудники другого ЧОП — вероятно, речь идёт как раз о группе "Ягуар". Один из них ударил нападавшего артиста по ногам, от удара мужчина сел на пол. Когда его начали поднимать товарищи, они его уронили. Он стукнулся о кафель головой и захрипел", — объяснил охранник

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