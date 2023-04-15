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В "Росгосцирке" назвали форс-мажором падение 14-летнего гимнаста на арену без матов

0:51
Происшествия

Подросток, занимавшийся в цирковой студии "Арена" города Заречного, получил тяжёлые травмы после падения с высоты из дефектов оборудования, заявили в "Росгосцирке".

В "Росгосцирке" назвали форс-мажором падение 14-летнего гимнаста на арену без матов

Несовершеннолетний гимнаст сорвался во время репетиции трюка. С трёхметровой высоты 14-летний юноша упал на покрытие арены, не защищённое матами. В настоящий момент он находится в реанимации после операции.

По словам специалистов "Росгосцирка", применение матов во время этого циркового номера не предусматривается, гимнаст самостоятельно страхуется стропой, которую заплетает вокруг рук, пишет издание tagilcity.ru.

В трагедии виноват дефект подвесного троса, уточнили в ведомстве, и назвали случившееся форс-мажором.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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