Перед съёмками "Укротительницы тигров" Людмила Касаткина попрощалась с мамой, а потом вошла в клетку

День Рождения главного военного театра страны ознаменовался открытием звезды народной артистки СССР Людмилы Касаткиной.

6 февраля на легендарной "Звёздной аллее" Театра Российской армии торжественно заложили памятный знак великой актрисе. Церемония состоялась в торжественной атмосфере, и чтобы высказать слова благодарности и восхищения — огромное количество поклонников просто выстроилось в очередь. Всем хотелось, сказать слова любви легендарной женщине.

Людмила Ивановна пришла в театр в 1947 году, исполнив более шестидесяти главных ролей, среди которых

Катарина в спектакле "Укрощение строптивой",

Нила Снижко в "Барабанщице",

Женька в "Фабричной девчонке",

Комиссар в "Оптимистической трагедии",

Киса в "Раскинулось море широко",

Лейди Торренс в "Орфей спускается в ад",

Миссис Сэвидж в "Странной миссис Сэвидж".

Но миллионы зрителей запомнили актрису по известным советским фильмам "Укротительница тигров", "Вызываем огонь на себя", "Душечка", "Операция "Трест", "Большая перемена", "Принцесса цирка", "Помни имя своё" Сергея Колосова.

"Всех, в первую очередь, поздравляю с Днём Рождения театра! — открыла церемонию Народная артистка России Ольга Богданова. — И мы счастливы, что в этот день существует многолетняя традиция открывать звёзды тех людей, которые создавали театр Советской, а позже Российской Армии. Мы помним их, принимаем эту эстафету и достойно продолжаем её нести. Что касается Людмилы Ивановны — эту женщину и эту актрису забыть нельзя, человека огромной силы, таланта, невероятного актёрского характера. Я долгие годы играла с Касаткиной спектакль "Шарады Бродвея", который все любят и вспоминают, он 18 лет шёл при полном зале. И все эти годы, когда я смотрела за игрой Касаткиной, думала: "Неужели у неё никогда ничего не болит? Неужели она никогда ничем не огорчена?"

Я не видела её подавленной или с каким-нибудь кислым выражением лица, это было исключено. Касаткина так же болела, как все обычные люди, она так же огорчалась, как все мы. Но, когда она открывала эту тяжёлую дверь театра, всё оставалось позади, и в театр входила красавица, истинная "победительница тигров".

Коллеги Людмилы Ивановны вспоминали её в этот вечер добрыми и сердечными словами. Делились театральными и киношными историями, рассказывали гостям, как она дебютировала в известном фильме "Укротительница тигров".

Касаткиной пришлось войти в клетку с тиграми, и не каждая актриса способна на это. Ей сказали, что фильм закроют, потому что Маргарита Назарова, которая дублировала её с тиграми, была видна на среднем плане. Изначально речи не было о том, чтобы заходить в клетку.

Когда после восьми месяцев съёмок просмотрели отснятый материал, оказалось, что разница между Назаровой и Касаткиной бросалась в глаза. Режиссёр сказал, что фильм просто не выйдет, если Касаткина не войдёт в клетку. Актриса попросила разрешения поехать попрощаться с мамой и после уже вернулась на съёмки и вошла в клетку с четырьмя тиграми!

По сюжету Касаткина должна была гонять тигров на арене и бить хлыстом. Всё было нормально, но вдруг тигрице Раде что-то не понравилось, и она бросилась на молодую укротительницу. Съёмочная группа закричала: "Вода! Вода!" — это был сигнал, чтобы служители отогнали из брандспойта зверей назад. Но воды в шланге не оказалось… И тогда актрису спас дрессировщик.

Съёмки продолжились. Случай не испугал Касаткину, она была очень смелая и стойкая. Несмотря на миниатюрность, характером она обладала железным, и её стойкости и смелости могла бы позавидовать любая актриса.

После выхода фильма главный дрессировщик цирка Борис Афанасьевич Эдер предложил актрисе Касаткиной стать укротительницей тигров в цирке, где снималось кино. Он предложил ей номер, в котором участвовало одиннадцать тигров и обещал мировую славу!

Но актриса отказалась: она слишком любила свой театр, и отдала ему все силы. Сослуживцы по театру говорили, что когда её одолевали болезни, она тоже была очень смелой и никогда не показывала слабости (шла в театр, как будто входила в клетку с тиграми).

С ней было непросто дружить, потому что она всегда говорила правду и то, что думала. Но если она любила, то отдавала всё. Очень уважительно общалась с гримёрами и костюмерами, никогда не вела себя, как высокомерная прима. Всегда серьёзно готовилась к роли и к спектаклю, боясь не оправдать ожидания зрителей.

Однажды на гастролях, когда был полный аншлаг, Касаткина вдруг почувствовала себя плохо. Ей вызвали скорую помощь и увезли в реанимацию, настоятельно рекомендовав лечиться. Но на следующий день, под уколами, она блистательно сыграла этот спектакль.

Она всё время совершала подвиги, и не только по здоровью, Касаткина была хрупкой женщиной с невероятной силой воли и мужеством. Достаточно вспомнить, как она снималась в фильме "Вспомни имя своё".

Актриса сказала режиссёру, что не может сыграть роль, если не проведёт ночь в бараке, где содержались узники Освенцима. Актриса всю ночь провела в этом ужасном бараке, в котором хранились ботиночки погибших детей. Она перебирала их, читала надписи на стенах, впитывала в себя эту жуткую атмосферу страха, чтобы как актрисе передать то ощущение, которое испытывала её героиня. Вся съёмочная группа была потрясена. Такое дорогого стоит. Фильм получился настоящим шедевром советской киноклассики, и это огромное счастье, что осталось много картин с участием талантливой актрисы.

По поводу творческого наследия высказалась народная артистка РСФСР Алина Покровская:

"Касаткина была талантливая, обаятельная, яркая. Самое обидное, что замечательные спектакли, в которых потрясающе сыграла Людмила Ивановна, пропали и ушли в вечность, их не увидит молодой зритель. Как рассказать нашим детям и внукам, как она играла? Поди, расскажи, как она играла. Но по счастью, некоторые спектакли остались. Слава Богу, что их снимал её муж, режиссер Сергей Колосов, и именно благодаря ему сохранились многие записи. Говоря, о Касаткиной нельзя не сказать об этом режиссёре, и о том мощном союзе, который сложился у них на всю жизнь. Этот творческий тандем посвятил свою жизнь служению отчизне и российской культуре и подарил нам талантливые спектакли и фильмы".

Любовь к театру у Касаткиной была бесконечной. Она никогда не изменила родной сцене, хотя всё было не так просто, как казалось. Ей приходилось доказывать своим талантом, что она достойна быть ведущей актрисой. В зрелые годы она переиграла весь мировой репертуар и каждый раз исполнение было блестящим. Но сама про себя Касаткина говорила:

"Для журналистов я неинтересна — у меня один муж, один сын и один театр".

Несмотря на то, что актриса была однолюбом, её много приглашали в разные театры, звали работать в антрепризах, присылали предложения сыграть в сериалах. Она всегда отказывалась, не желая опускать планку и хотела, чтобы зритель запомнил её только по достойным ролям. Говорила, что её роли должны помогать людям жить и верить. Так оно и было. Хотя, от творческих встреч и поездок на фестивали Касаткина не отказывалась, потому что её там ждали зрители.

Однажды, зритель в знак благодарности встал перед своим кумиром на колени. Касаткина была тронута и расплакалась. Она не могла подвести поклонников, ей очень хотелось радовать людей.

Людмила Ивановна любила играть в комедиях. Многие отмечали, что у неё всегда оставался молодой и красивый голос, она любила петь, ей нравились музыкальные постановки, где был кураж. Актриса до последнего дня искала для себя новые пьесы, в которых можно было блеснуть перед зрителями талантом, ей нравилось быть на сцене озорной.