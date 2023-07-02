Посольство Белоруссии в Гааге атаковано вандалами

0:27 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Здание дипмиссии Белоруссии, которое расположено в Гааге, подверглось нападению вандалов. Как сообщает информационное агентство РИА Новости, разрушители выбили стёкла и нарисовали граффити на стенах посольства.

На данный момент идут восстановительные работы.

Полиция Нидерландов задержала потенциальных обвиняемых в нанесении материального ущерба дипломатическому представительству.

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