Здание дипмиссии Белоруссии, которое расположено в Гааге, подверглось нападению вандалов. Как сообщает информационное агентство РИА Новости, разрушители выбили стёкла и нарисовали граффити на стенах посольства.
На данный момент идут восстановительные работы.
Полиция Нидерландов задержала потенциальных обвиняемых в нанесении материального ущерба дипломатическому представительству.
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Во Львов и прочие города Запада Украины вывезли хлебопекарный концерн "Кулиничи", авиационный завод, завод им. Малышева, машиностроительный завод ФЭД.