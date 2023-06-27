"Фонтанка": мужчина нашёл пакет с человеческой головой во время прогулки по лесу в Ленобласти

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мужчина, гулявший с собакой по лесу в Ленобласти, внезапно обнаружил пакет с человеческими останками, после чего вызвал полицию к месту ЧП.

Фото: Пресс-служба МВД РФ

По информации "Фонтанки", житель Сертолово заметил тлеющий полиэтиленовый пакет неподалёку от деревни Дранишники Всеволожского района. Отмечается, что хозяин собаки попытался его потушить во избежание пожара в лесу, однако заметил отрубленную голову и обратился за помощью к оперативникам.

Как подчёркивается в публикации, полицейские, помимо головы, вытащили из пакета полотенце. Они предположили, что злоумышленники пытались скрыть останки. Найденную в лесу голову изучат судмедэксперты, а затем планируется запустить дальнейшую проверку, сказано в материале.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону обнаружили останки восьмимесячного ребёнка. Правоохранители подозревают в убийстве родителей младенца.