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"Фонтанка": мужчина нашёл пакет с человеческой головой во время прогулки по лесу в Ленобласти

0:59
Происшествия

Мужчина, гулявший с собакой по лесу в Ленобласти, внезапно обнаружил пакет с человеческими останками, после чего вызвал полицию к месту ЧП.

"Фонтанка": мужчина нашёл пакет с человеческой головой во время прогулки по лесу в Ленобласти
Фото: Пресс-служба МВД РФ

По информации "Фонтанки", житель Сертолово заметил тлеющий полиэтиленовый пакет неподалёку от деревни Дранишники Всеволожского района. Отмечается, что хозяин собаки попытался его потушить во избежание пожара в лесу, однако заметил отрубленную голову и обратился за помощью к оперативникам.

Как подчёркивается в публикации, полицейские, помимо головы, вытащили из пакета полотенце. Они предположили, что злоумышленники пытались скрыть останки. Найденную в лесу голову изучат судмедэксперты, а затем планируется запустить дальнейшую проверку, сказано в материале.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону обнаружили останки восьмимесячного ребёнка. Правоохранители подозревают в убийстве родителей младенца.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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