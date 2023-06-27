Мужчина, гулявший с собакой по лесу в Ленобласти, внезапно обнаружил пакет с человеческими останками, после чего вызвал полицию к месту ЧП.
По информации "Фонтанки", житель Сертолово заметил тлеющий полиэтиленовый пакет неподалёку от деревни Дранишники Всеволожского района. Отмечается, что хозяин собаки попытался его потушить во избежание пожара в лесу, однако заметил отрубленную голову и обратился за помощью к оперативникам.
Как подчёркивается в публикации, полицейские, помимо головы, вытащили из пакета полотенце. Они предположили, что злоумышленники пытались скрыть останки. Найденную в лесу голову изучат судмедэксперты, а затем планируется запустить дальнейшую проверку, сказано в материале.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону обнаружили останки восьмимесячного ребёнка. Правоохранители подозревают в убийстве родителей младенца.
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