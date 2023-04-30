Сотрудники правоохранительных органов Ростова-на-Дону задержали супругов, которых подозревают в совершении убийства восьмимесячной дочери. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального главка СКР.
По версии следствия, 28 апреля текущего года родители причинили своему ребёнку телесные повреждения, которые повлекли его смерть, следует из пресс-релиза ведомства. Супруги предприняли попытку спрятать тело девочки, а её 23-летняя мать обратилась в полицию с заявлением о похищении.
В квартире задержанных обнаружены останки младенца и иные доказательства совершения преступления.
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