Мужчина открыл сегодня утром стрельбу из пистолета возле остановки общественного транспорта в Оренбурге. Об этом пишет 56orb.ru.
Сообщается, что стрельба произошла из-за конфликта двух жителей города. В воздух несколько раз выстрелил хозяин камеры дорожного наблюдения, установка которой не понравилась другому оренбуржцу.
Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину, применившего оружие.
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