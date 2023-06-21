В Оренбурге мужчина устроил стрельбу возле остановки транспорта

0:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мужчина открыл сегодня утром стрельбу из пистолета возле остановки общественного транспорта в Оренбурге. Об этом пишет 56orb.ru.

Фото: Телеграм Русская весна

Сообщается, что стрельба произошла из-за конфликта двух жителей города. В воздух несколько раз выстрелил хозяин камеры дорожного наблюдения, установка которой не понравилась другому оренбуржцу.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину, применившего оружие.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Приговор организаторам банды киллеров из Оренбурга