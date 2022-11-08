Следственный комитет проводит обыски в министерстве культуры Оренбурга. В превышении полномочий подозревают замминистра Анатолия Чахеева. Об этом пишет издание 56orb.ru.
Сообщается, что следственные действия проводятся в кабинете министра культуры, её зама и нескольких руководителей структурных подразделений. Других подробностей пока нет.
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