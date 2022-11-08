В Оренбурге силовики проводят обыски у замминистра культуры области

Следственный комитет проводит обыски в министерстве культуры Оренбурга. В превышении полномочий подозревают замминистра Анатолия Чахеева. Об этом пишет издание 56orb.ru.

Сообщается, что следственные действия проводятся в кабинете министра культуры, её зама и нескольких руководителей структурных подразделений. Других подробностей пока нет.