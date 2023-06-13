В Москве произошел пожар на рынке "Садовод"

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На рынке "Садовод" в Москве произошел пожар. Об этом сообщают очевидцы произошедшего.

Фото: Телеграм-платформа

По словам свидетелей ЧП, загорелись торговые павильоны. Пользователи социальных сетей опубликовали первые кадры с места происшествия.

Стоит отметить, что это не первый случай возгорания на указанном торговом объекте. Ранее, 23 мая 2023 года, здесь произошел пожар в трех торговых павильонах на третьих этажах здания.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге произошел пожар в автосервисе на Витебском проспекте.

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