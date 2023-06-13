На рынке "Садовод" в Москве произошел пожар. Об этом сообщают очевидцы произошедшего.
По словам свидетелей ЧП, загорелись торговые павильоны. Пользователи социальных сетей опубликовали первые кадры с места происшествия.
Стоит отметить, что это не первый случай возгорания на указанном торговом объекте. Ранее, 23 мая 2023 года, здесь произошел пожар в трех торговых павильонах на третьих этажах здания.
Напомним, ранее в Санкт-Петербурге произошел пожар в автосервисе на Витебском проспекте.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.