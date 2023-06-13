На Витебском проспекте в Санкт-Петербурге загорелся автосервис

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На Витебском проспекте в Санкт-Петербурге загорелся автосервис, расположенный у станции метро "Купчино". Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на очевидца произошедшего.

Фото: https://shockwavejettruck.com/

Как отмечает свидетель инцидента, загорелась та территория автосервиса, где располагаются грузовые автомобили. Вблизи места возгорания наблюдается сильное задымление, не видно дороги.

Пожар произошел по Витебскому проспекту, 111. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренных служб в 08:52 по московскому времени.

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