На Витебском проспекте в Санкт-Петербурге загорелся автосервис, расположенный у станции метро "Купчино". Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на очевидца произошедшего.
Как отмечает свидетель инцидента, загорелась та территория автосервиса, где располагаются грузовые автомобили. Вблизи места возгорания наблюдается сильное задымление, не видно дороги.
Пожар произошел по Витебскому проспекту, 111. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренных служб в 08:52 по московскому времени.
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