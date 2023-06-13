Мантуров: завод Toyota в Петербурге продали ФГУП "НАМИ" без права обратного выкупа

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Японский автомобильный концерн Toyota не стал оставлять за собой право на выкуп завода в Санкт-Петербурге при продаже российских активов, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Фото: youtube.com/CAR-STILE

"Активы завода Toyota в Петербурге продали ФГУП "НАМИ" без опциона на выкуп", — цитирует вице-премьера агентство РИА Новости.

По словам авторов материала, сборочные мощности предприятия будут использованы для выпуска грузового автомобиля БАЗ-S36A11, который начнёт сходить с конвейера уже в 2024 году. К 2026 году новый владелец завода планирует наладить сборку электрокаров E-Neva.

Ранее автомобильный эксперт предупредил, что россиянам не стоит ожидать снижения цен на продукцию концерна "АвтоВАЗ" после прихода на отечественный рынок большого количества китайских брендов.