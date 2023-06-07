Автоэксперт Чуйкин: АвтоВАЗ не собирается снижать цены вслед за китайскими брендами

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Опустевший после ухода западных брендов российский рынок позволит концерну "АвтоВАЗ" ещё долгое время не конкурировать с китайскими автопроизводителями, потому о снижении цен на отечественные модели остаётся только мечтать, заявил Pravda.Ru автомобильный эксперт, главный редактор радио "Автодор" Антон Чуйкин.

Фото: autorecent. com/2023/04/13/lada-x-cross-5-debuts-in-russia-as-a-rebadged-faw-from-china

"В России китайские бренды составляют уже больше половины продаж. И это не первый месяц. Постепенно они замещают тех, кто уходит", — пояснил он.

Практически, добавил автоэксперт, марки из КНР сейчас делят рынок с LADA.

"Суммарно на сегодня легковой рынок РФ, если смотреть по странам происхождения, это LADA, около 30-40% на рынке может занимать, а всё остальное — китайцы", — подчеркнул Чуйкин.

Причём ёмкость рынка сейчас настолько велика, что на данный момент предложение отстаёт от "доковидных" показателей в два-три раза.

"Поэтому пока здесь нет жёсткой конкуренции. Более того, российские и китайские бренды работают в разных ценовых категориях и прямо не конкурируют. Самая дорогая LADA пока ещё дешевле самого дешёвого китайца", — резюмировал Чуйкин.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ планирует увеличить количество выпускаемых машин за счёт дополнительных субботних смен.