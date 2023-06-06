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АвтоВАЗ увеличит производство за счет дополнительных субботних смен

Авто

АвтоВАЗ, известный производитель автомобилей, планирует увеличить производство за счет введения субботних смен. Решение о введении дополнительных рабочих суббот будет зависеть от наличия комплектующих и поставок. Этот шаг произойдет после периода корпоративных отпусков, во время которых АвтоВАЗ стремится создать запасы необходимых деталей для сборки и завершить тестирование отечественных и зарубежных компонентов. Давайте рассмотрим детали подробнее.

АвтоВАЗ увеличит производство за счет дополнительных субботних смен
Фото: avtovaz.ru

Корпоративный отпуск АвтоВАЗа и проблемы с поставками

На фоне перебоев с поставками АвтоВАЗ 29 мая начал единый корпоративный отпуск, который продлится до 19 июня. Этот отпуск был перенесен с 24 июля на 29 мая из-за проблем с поставками комплектующих. За время трехнедельного отпуска компания намерена накопить достаточный запас деталей для сборки и завершить испытания импортных заменителей и комплектующих из дружественных стран.

Увеличение объемов производства за счет субботних смен

После возвращения сотрудников из отпуска АвтоВАЗ планирует увеличить объемы производства за счет введения дополнительных субботних смен. По инсайдерской информации, эти смены могут быть введены на всех сборочных линиях. Однако количество субботних смен и их продолжительность будут напрямую зависеть от наличия комплектующих.

Текущие модели автомобилей АвтоВАЗа

По состоянию на весну 2023 года АвтоВАЗ выпускает три модели: Granta, Niva (Niva Travel и Niva Legend) и Vesta NG. До начала каникул завод уже работал по субботам. 13 мая был введен рабочий день для сборочных линий Lada Granta и Niva, а 20 и 27 мая — для производства Vesta NG.

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Жизнь в сердце АВТОВАЗА. Как они создают "качество"?! Один день с сотрудниками завода в Тольятти.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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