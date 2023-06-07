В Смоленской области пьяный водитель наехал на троих детей

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Демидове Смоленской области водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и наехал на троих детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Инцидент произошел на улице Гуреевской. 43-летний нарушитель двигался с небезопасной скоростью, он улетел в отбойное ограждение и наехал на детей в возрасте 16, 12 и 11 лет.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. В настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции провели медицинское освидетельствование и установили, что нарушитель был пьян.

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