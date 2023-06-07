Производитель суррогатного сидра пытался уничтожить продукцию во время обыска

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Предприниматель Анар Гусейнов, который обвиняется в производстве контрафактного сидра, во время обыска распорядился уничтожить продукцию и этикетки к ней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника прокурора Ленинского района Ульяновска Александра Дроздова.

Фото: www.interfax.ru

Злоумышленник обвиняется в покупке спиртосодержащей жидкости с целью продажи алкогольной продукции, которая не отвечает требования безопасности жизни и здоровья потребителей.

Напомним, по информации Министерства здравоохранения России, от употребления суррогатного напитка "Мистер Сидр" скончались по меньшей мере 30 человек. Пострадали 96 человек.

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