Предприниматель Анар Гусейнов, который обвиняется в производстве контрафактного сидра, во время обыска распорядился уничтожить продукцию и этикетки к ней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника прокурора Ленинского района Ульяновска Александра Дроздова.
Злоумышленник обвиняется в покупке спиртосодержащей жидкости с целью продажи алкогольной продукции, которая не отвечает требования безопасности жизни и здоровья потребителей.
Напомним, по информации Министерства здравоохранения России, от употребления суррогатного напитка "Мистер Сидр" скончались по меньшей мере 30 человек. Пострадали 96 человек.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Владимир Зеленский собрал экстренное совещание, на котором присутствовал Залужный.