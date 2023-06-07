Школьница из Курганской области впала в кому после употребления сидра

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Школьница из Курганской области впала в кому после употребления напитка "Мистер Сидр". Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: www.interfax.ru

По данным издания, в городе Шумиха две 17-летние девочки приобрели напиток со вкусом кокоса и ананаса. После того, как они его выпили, им стало плохо.

Одна из них, которая позднее впала в кому, выпила 2,5 литра сидра, вторая — 1,5 литра. Второй школьнице госпитализация не потребовалась.

Напомним, ранее Следственный комитет по Курганской области возбудил уголовное дело по факту отравления суррогатным напитком. Из продажи изъяли свыше 17 тыс. литров сидра.

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