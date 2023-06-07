Школьница из Курганской области впала в кому после употребления напитка "Мистер Сидр". Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным издания, в городе Шумиха две 17-летние девочки приобрели напиток со вкусом кокоса и ананаса. После того, как они его выпили, им стало плохо.
Одна из них, которая позднее впала в кому, выпила 2,5 литра сидра, вторая — 1,5 литра. Второй школьнице госпитализация не потребовалась.
Напомним, ранее Следственный комитет по Курганской области возбудил уголовное дело по факту отравления суррогатным напитком. Из продажи изъяли свыше 17 тыс. литров сидра.
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