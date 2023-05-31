В оперштабе Краснодарского края сообщили о падении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).
По данным экстренных служб, дрон обрушился примерно в 04:00 по местному времени. Отмечается, что в результате падения беспилотник разбился.
"Инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло", — сказано в Telegram-канале оперштаба.
На место ЧП выехали правоохранители и сотрудники МЧС. Безопасности мирных жителей Краснодарского края ничего не угрожает. В 09:20 взрывотехники уничтожили упавший БПЛА.
Ранее стало известно, что на территории Афипского НПЗ на Кубани началось возгорание. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, причиной взрыва мог стать прилёт беспилотника.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Пользователи Сети раскритиковали Зеленского за слова о президенте Турции.