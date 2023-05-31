Беспилотник упал на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В оперштабе Краснодарского края сообщили о падении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Фото: Fotodom.ru

По данным экстренных служб, дрон обрушился примерно в 04:00 по местному времени. Отмечается, что в результате падения беспилотник разбился.

"Инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло", — сказано в Telegram-канале оперштаба.

На место ЧП выехали правоохранители и сотрудники МЧС. Безопасности мирных жителей Краснодарского края ничего не угрожает. В 09:20 взрывотехники уничтожили упавший БПЛА.

Ранее стало известно, что на территории Афипского НПЗ на Кубани началось возгорание. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, причиной взрыва мог стать прилёт беспилотника.