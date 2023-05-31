На территории Афипского НПЗ разгорелся пожар, причиной взрыва мог стать удар БПЛА, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, никто не пострадал.

"Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина — прилёт БПЛА. Уже удалось локализовать возгорание на площади в 100 квадратных метров", — сообщил глава региона.

Кондратьев подчеркнул, что пожар удалось быстро локализовать. На месте работают экстренные службы.

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