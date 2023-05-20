Стали известны подробности гибели 14-летнего подростка под Новосибирском

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Гибель 14-летнего подростка на железнодорожных путях под Новосибирском произошла по причине того, что юноша был в наушниках при переходе рельсовой дороги. Из-за этого он не услышал приближающийся поезд.

Фото: Аргументы и Факты.ру

Информационный портал "АиФ-Новосибирск" сообщает, что ЧП произошло 18 мая примерно в 16:00 по местному времени. На место трагедии в срочном порядке прибыли следователи и криминалисты: они осмотрели территорию и назначили соответствующие экспертизы.

К текущему моменту известно о возбуждении уголовного дела по факту смертельного травмирования малолетнего на железной дороге.

Напомним, ранее сообщалось о гибели двух подростков на московской станции "Щербинка": электричка сбила насмерть несовершеннолетних девушек.

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