Гибель второклассницы из Новосибирска во время урока физкультуры снимали на видео

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Учитель физкультуры Сергей Верлан из Новосибирска приговорён к 1,5 годам ограничения свободы после гибели девочки. Второклассница была обнаружена в бассейне без сознания 15 ноября 2022 года.

Во время пробного занятия школьников у бортиков находились двое родителей. Одна мама рассматривала обновлённый зал, другая — снимала урок на видео. Отец девочки недавно узнал о существовании этой съёмки. На кадрах второклассница колышется на поверхности воды без сознания.

"Это только одно из видео. На другом видно, что ребёнка выносят. С ней в воде пять-шесть минут играли. Ребёнка можно было спасти, понимаете!" — рассказал мужчина в беседе с Сиб.фм.

Родители погибшей девочки смогли простить учителя физкультуры и призвали не наказывать его строго.

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