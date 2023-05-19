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Глава отдела по строительству Красногорского гидроузла заключён под стражу

Происшествия

Руководителя производственно-технического отдела, занимавшегося строительством объекта Красногорского гидроузла на территории Омской области, взяли под арест по причине получения взятки крупного размера. Как сообщает региональное СУ СК РФ, чиновник будет находится под присмотром ведомства в течение двух месяцев.

Глава отдела по строительству Красногорского гидроузла заключён под стражу
Фото: БК55

Известно, что фигурант получил от влиятельного бизнесмена около 155 тысяч рублей, 105 тыс. из которых перевёл на расчётный счёт жены, а остальные 50 тыс. должны были пойти на благоустройство дачи. Такая сумма поступила в период с мая 2020 по март 2023 года.

В свою очередь, глава отдела обещал помощь с заключением контрактов и оплатой работ по строительному понижению на объектах Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш.

На данный момент ведётся расследование, в ходе которого должны установиться все обстоятельства случившегося.

 

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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