Украинский беспилотник атаковал Курскую область. В результате взрыва устройства, сброшенного с дрона, пострадали два человека.
Как пояснил руководитель региона Роман Старовойт, взрыв произошёл на территории физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке Глушково.
"По предварительной информации, два жителя получили ранения", — отметил губернатор в Telegram-канале.
На месте ЧП работают специалисты экстренных служб. Сведения о возможных разрушениях уточняются.
Ранее стало известно, что дрон ВСУ осуществил атаку на здание пограничного управления ФСБ по Курской области. Пять российских пограничников получили осколочные ранения.
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