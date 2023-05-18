Старовойт: в Курской области взорвалось сброшенное с дрона устройство, есть пострадавшие

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Украинский беспилотник атаковал Курскую область. В результате взрыва устройства, сброшенного с дрона, пострадали два человека.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Как пояснил руководитель региона Роман Старовойт, взрыв произошёл на территории физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке Глушково.

"По предварительной информации, два жителя получили ранения", — отметил губернатор в Telegram-канале.

На месте ЧП работают специалисты экстренных служб. Сведения о возможных разрушениях уточняются.

Ранее стало известно, что дрон ВСУ осуществил атаку на здание пограничного управления ФСБ по Курской области. Пять российских пограничников получили осколочные ранения.