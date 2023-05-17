В Уфе Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за смерти двухлетнего ребёнка. Он находился дома вместе с няней и в какой-то момент на него рухнул телевизор, в результате чего мальчик погиб. Об этом сообщает издание mkset.ru.
Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты совместно с сотрудниками полиции.
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