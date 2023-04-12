Школьница из Адыгеи умерла после того, как подвернула ногу на физкультуре

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Адыгее 10-летняя девочка скончалась после происшествия на уроке физкультуры. Она подвернула ногу, травма стала причиной острого сепсиса сообщает Telegram-канал "Нетипичная Адыгея".

Хирург районной больницы, куда обратились родители школьницы, диагностировал растяжение, посоветовал греть дома больное место, выписал мазь и обезболивающее. Однако девочке становилось всё хуже.

Мама ученицы рассказала, что у дочери на следующий день появились чёрные пятна в на ноге. В больнице Усть-Лабинска школьнице наложили лангету и дали обезболивающие средства, которые, по инструкции, рекомендованы для больных старше 16 лет.

У ребёнка начали вечером синеть губы и ногти, появились синяки на руках и поднялась температура. Девочку на скорой госпитализировали в Красногвардейскую ЦРБ, где она умерла через полтора часа.

В выданной по результатам вскрытия справке причиной смерти значится стрептококковая пневмония и острый сепсис. проверку по данному факту уже начал Следственный комитет.

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